Блинкен оценил потенциал Украины для вступления в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми необходимыми инструментами для вступления в НАТО.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты, чтобы присоединиться к альянсу», — заявил Блинкен на слушаниях в Конгрессе.

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Блинкен напомнил о ежегодной программе НАТО для стран, которые стремятся к попаданию в блок. По словам госсекретаря, Украина уже извлекает из нее пользу. При этом он заявил, что для того, чтобы вступление этой страны в альянс состоялось, необходимо общее решение всех стран НАТО, а пока среди стран участниц Североатлантического Альянса нет такого единства.

Ранее стало известно о приглашении президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на переговоры с его американским коллегой Джо Байденом. Встреча состоится этим летом. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора между главами государств. Одной из обсуждаемых тем было возможное вступление Украины в НАТО. Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе, сообщили в Офисе президента.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийНАТО
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