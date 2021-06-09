Блинкен оценил потенциал Украины для вступления в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми необходимыми инструментами для вступления в НАТО.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты, чтобы присоединиться к альянсу», — заявил Блинкен на слушаниях в Конгрессе.
Блинкен напомнил о ежегодной программе НАТО для стран, которые стремятся к попаданию в блок. По словам госсекретаря, Украина уже извлекает из нее пользу. При этом он заявил, что для того, чтобы вступление этой страны в альянс состоялось, необходимо общее решение всех стран НАТО, а пока среди стран участниц Североатлантического Альянса нет такого единства.
Ранее стало известно о приглашении президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на переговоры с его американским коллегой Джо Байденом. Встреча состоится этим летом. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора между главами государств. Одной из обсуждаемых тем было возможное вступление Украины в НАТО. Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе, сообщили в Офисе президента.
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