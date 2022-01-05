Блинкен: Европа будет полноценно участвовать в диалоге по безопасности с РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европа будет полноценно участвовать в диалоге с РФ о безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседания Совета Россия — Североатлантический альянс состоится 12 января. Ранее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.



