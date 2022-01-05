Блинкен: Европа будет полноценно участвовать в диалоге по безопасности с РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европа будет полноценно участвовать в диалоге с РФ о безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Заседания Совета Россия — Североатлантический альянс состоится 12 января. Ранее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- Президент Казахстана попросил страны ОДКБ помочь бороться с терроризмом
- Неизвестный сообщил о «минировании» всех ТЦ в Подмосковье
- В МИД РФ призвали россиян не посещать людные места в Казахстане
- В Казахстане во время протестов погибли восемь силовиков
- ООН призвали протестующих и власти Казахстана воздержаться от насилия
- США не станут по пунктам отвечать на предложения РФ по безопасности
- Генерал-майор ВВС Казахстана призвал членов ОДКБ ввести войска в страну
- Лукашенко принял закон об уголовном наказании за отрицание геноцида белорусов
- Памятник Назарбаеву снесли в Талдыкоргане
- В Казахстане по всей стране введено чрезвычайное положение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru