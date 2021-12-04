Депутат Рабинович: Доклад министра обороны о «российской агрессии» вызвал смех в Раде
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович оценил реакцию коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «вторжения» России.
Ранее Резников выступил в Раде, заявив о вероятности нападения России на Украину в январе, отметив, что этот сценарий «вероятный, но не обязательный».
«Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот"», — написал Рабинович в Facebook.
Депутат также опубликовал видео выступления министра, на котором видно, что парламентарии не слушают главу Минобороны.
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