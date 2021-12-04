Депутат Рабинович: Доклад министра обороны о «российской агрессии» вызвал смех в Раде

Ранее Резников выступил в Раде, заявив о вероятности нападения России на Украину в январе, отметив, что этот сценарий «вероятный, но не обязательный».

«Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот"», — написал Рабинович в Facebook.

Депутат также опубликовал видео выступления министра, на котором видно, что парламентарии не слушают главу Минобороны.

