Депутат Рабинович: Доклад министра обороны о «российской агрессии» вызвал смех в Раде

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович оценил реакцию коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «вторжения» России.

Глава Минобороны Украины заявил о возможной «эскалации со стороны России»

Ранее Резников выступил в Раде, заявив о вероятности нападения России на Украину в январе, отметив, что этот сценарий «вероятный, но не обязательный».

«Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот"», — написал Рабинович в Facebook.

Депутат также опубликовал видео выступления министра, на котором видно, что парламентарии не слушают главу Минобороны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:РоссияВерховная РадаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры