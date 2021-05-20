Мосгордума ушла в отпуск на 4 месяца с сохранением зарплат
Депутаты Мосгордумы уходят на каникулы с сохранением зарплаты на четыре месяца.
Ввести перерыв предложил заместитель главы Мосгордумы Степан Орлов. За решение проголосовали депутаты от «Единой России», которые получают оклад в несколько сотен тысяч рублей, сообщает телеканал «Дождь».
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал телеканалу «Дождь», что отправить депутатов на каникулы было необходимо для того, чтобы они принимали активное участие в кампаниях по выборам депутатов Госдумы.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за разглашение персональных данных.
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