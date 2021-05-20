Мосгордума ушла в отпуск на 4 месяца с сохранением зарплат

Депутаты Мосгордумы уходят на каникулы с сохранением зарплаты на четыре месяца.

Ввести перерыв предложил заместитель главы Мосгордумы Степан Орлов. За решение проголосовали депутаты от «Единой России», которые получают оклад в несколько сотен тысяч рублей, сообщает телеканал «Дождь».

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Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал телеканалу «Дождь», что отправить депутатов на каникулы было необходимо для того, чтобы они принимали активное участие в кампаниях по выборам депутатов Госдумы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за разглашение персональных данных.

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