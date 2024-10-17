«Бездумная риторика»: Затулин предупредил о смене ориентира стран Средней Азии
Политика ряда российских СМИ и чиновников в интересах дешевого популизма приводит к искаженному мнению о мигрантах в РФ, отметил в эфире НСН депутат Константин Затулин.
Если в России будет создан неблагоприятный режим для трудовой миграции, это серьезно осложнит жизнь стран Средней Азии, которые в свою очередь начнут переориентацию и будут отдаляться от РФ, допустил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.
В парламенте Киргизии недовольны отношением к киргизским мигрантам в России: депутаты Эмиль Тактошев и Медербек Алиев заявили о жалобах на задержания в аэропортах и запрет на въезд в РФ. Последний отметил, что Киргизия входит в ЕАЭС, но в плане прав на трудовую миграцию ее поставили в ряд с остальными странами. В октябре ужесточение миграционной политики в РФ обеспокоило также Таджикистан и Узбекистан. Затулин отметил, что у этих стран есть поводы для беспокойства.
«Для этих государств возможность направлять избыточные трудовые ресурсы в Россию является важным фактором не только экономического развития, но и социальной стабильности. Наличие большого количества растущего населения и при этом отсутствие в достаточном количестве рабочих мест вынуждает их экспортировать рабочую силу. Уже под влиянием происходящего, в том числе и в России, отмечаются попытки диверсифицировать миграционный поток. В странах Средней Азии побывали эмиссары Запада – Шольц (Олаф, канцлер ФРГ – ред. НСН), Кэмерон (Дэвид, глава МИД Великобритании – ред. НСН), которые как раз заговаривали на эту тему и даже договорились о неких ограниченных, но демонстративных квотах на прием трудовых мигрантов из отдельных стран Центральной или Средней Азии. Это первая ласточка», – сказал Затулин.
По словам депутата, политика ряда российских СМИ и чиновников приводит к искаженному мнению о мигрантах в РФ.
«В случае если в России будет создан режим неблагоприятствования трудовой миграции, это серьезно осложнит жизнь этих государств и повлияет на их ориентацию. Бездумная антимиграционная риторика, особенно оскорбительная, которая в последнее время стала выходить на первый план, отражается на климате наших взаимоотношений. В этом смысле не удивительно, что депутаты в Киргизии это обсуждают, до них же это доходит. Политика наших СМИ, где все связано с правонарушениями среди мигрантов, гипертрофируется. Возникает впечатление, что у нас преступления совершают одни только мигранты, что абсолютно не соответствует действительности и статистике. Но в интересах дешевого популизма и зарабатывания очков, у нас этим злоупотребляют и журналисты, и политики», – добавил собеседник НСН.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные в ГД, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря 2024 года.
Речь идет о законопроектах, которые предлагают признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника
- Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине
- Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков
- Орешкин заявил, что дешевого труда в экономике России не будет
- Набиуллина: первые платежи России в криптовалюте пройдут до конца 2024 года
- В Чувашии планируют запретить мигрантам работать в определенных сферах
- В УФСИН не подтвердили сообщения об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
- Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ
- Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР
- Оператор карт «Мир» представил оплату через iPhone без Apple Pay
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru