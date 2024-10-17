«Бездумная риторика»: Затулин предупредил о смене ориентира стран Средней Азии

Если в России будет создан неблагоприятный режим для трудовой миграции, это серьезно осложнит жизнь стран Средней Азии, которые в свою очередь начнут переориентацию и будут отдаляться от РФ, допустил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.

В парламенте Киргизии недовольны отношением к киргизским мигрантам в России: депутаты Эмиль Тактошев и Медербек Алиев заявили о жалобах на задержания в аэропортах и запрет на въезд в РФ. Последний отметил, что Киргизия входит в ЕАЭС, но в плане прав на трудовую миграцию ее поставили в ряд с остальными странами. В октябре ужесточение миграционной политики в РФ обеспокоило также Таджикистан и Узбекистан. Затулин отметил, что у этих стран есть поводы для беспокойства.