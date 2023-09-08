На ВЭФ во Владивостоке прибудут представители десяти стран Азии

Представители десяти азиатских стран ожидаются на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 10-13 сентября. Об этом заявила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, сообщает пресс-служба краевого кабмина.

Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут ... Казахстан, Монголия, Сингапур», — указала Щербина.

Также на ВЭФ-2023 должны приехать делегации из Индии и Белоруссии.

Зарубежные делегации примут участие в деловой программе, кроме того, губернатор и вице-губернатор региона проведут встречи с представителями некоторых стран, отмечает телеканал «360».

Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Пленарная сессия ВЭФ с участием президента Владимира Путина запланирована на 12 сентября, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумВладивостокПриморский Край

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