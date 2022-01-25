Bild: Берлин остановит работу «Северного потока — 2» в случае эскалации конфликта на Украине
Берлин заявил, что в случае российского вторжения на Украину, поставок газа по «Северному потоку—2» не будет. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.
В то же время, по информации издания, власти Германии не готовы отказываться от проекта даже в случае обострения конфликта вокруг Украины.
Согласно данным Bild, в начале января директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс предложил Берлину рассмотреть новые антироссийские санкции. В их число входит перекрытие торговых путей и блокировка поставок оружия и сырья.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что западные санкции могут навредить самим европейцам, однако Россия пока не будет прекращать поставки газа.
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