Bild: Берлин остановит работу «Северного потока — 2» в случае эскалации конфликта на Украине

В то же время, по информации издания, власти Германии не готовы отказываться от проекта даже в случае обострения конфликта вокруг Украины.

Согласно данным Bild, в начале января директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс предложил Берлину рассмотреть новые антироссийские санкции. В их число входит перекрытие торговых путей и блокировка поставок оружия и сырья.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что западные санкции могут навредить самим европейцам, однако Россия пока не будет прекращать поставки газа.

