Байден рассказал о «великодушном» письме, которое оставил ему Трамп
Вступивший в должность президента США Джо Байден сообщил, что экс-глава государства Дональд Трамп оставил ему «великодушное» письмо, сообщает CNN.
«Президент написал мне очень великодушное письмо», — сказал Байден во время подписания в Овальном кабинете своих первых распоряжений после инаугурации. При этом глава Белого дома сказал, что не намерен раскрывать содержание письма, пока не поговорит с Трампом.
20 января Джо Байден вступил в должность президента США.
В ходе торжественной церемонии инаугурации у Капитолия 46-й президент Соединённых Штатов принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.
Байден пообещал «честно исполнять обязанности президента» и «охранять, защищать и поддерживать Конституцию».
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