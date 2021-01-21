Байден рассказал о «великодушном» письме, которое оставил ему Трамп

Вступивший в должность президента США Джо Байден сообщил, что экс-глава государства Дональд Трамп оставил ему «великодушное» письмо, сообщает CNN.

«Президент написал мне очень великодушное письмо», — сказал Байден во время подписания в Овальном кабинете своих первых распоряжений после инаугурации. При этом глава Белого дома сказал, что не намерен раскрывать содержание письма, пока не поговорит с Трампом.

Байден прибыл в Белый дом в качестве президента США

20 января Джо Байден вступил в должность президента США.

В ходе торжественной церемонии инаугурации у Капитолия 46-й президент Соединённых Штатов принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.

Байден пообещал «честно исполнять обязанности президента» и «охранять, защищать и поддерживать Конституцию».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:СШАТрампДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры