Франция будет представлена на похоронах Горбачева

«Франция обязательно будет представлена», - подчеркнул Веран.

Французский президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева, назвав его мужественным и искренним реформатором. Он также выразил убеждение, что память о президенте СССР должна побуждать мировых лидеров решать проблемы на основе разума и диалога.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не приедет на похороны Михаила Горбачева.

