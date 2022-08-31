Франция будет представлена на похоронах Горбачева

Франция готова направить своего представителя на похороны президента СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран, передает ТАСС.

По его словам, в Париже ещё не определили того, кто будет представлять Пятую республику на траурных мероприятиях в Москве.

Прощание с Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов

«Франция обязательно будет представлена», - подчеркнул Веран.

Французский президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева, назвав его мужественным и искренним реформатором. Он также выразил убеждение, что память о президенте СССР должна побуждать мировых лидеров решать проблемы на основе разума и диалога.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не приедет на похороны Михаила Горбачева.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваМихаил ГорбачевПохороныФранция
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