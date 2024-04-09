Белый дом назвал нонсенсом заявление СК РФ о финансировании терактов
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал заявление Следственного комитета России о финансировании терактов американскими должностными лицами.
«Это нонсенс», - сказал представитель Белого дома в ходе брифинга.
Чиновник вновь заверил, что к нападению на «Крокус Сити Холл» причастна запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Он напомнил, что Вашингтон предупреждал Москву об атаке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами Соединенных Штатов. По данным ведомства, деньги поступали в том числе через нефтегазовую компанию Burisma, передает «Радиоточка НСН».
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