Белый дом: Мы готовы к тому, что импичмент произойдет

Ранее сегодня сообщалось, что слушания в рамках процедуры импичмента президента США могут начаться в ноябре. С таким заявлением выступила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Напомним, скандал вспыхнул в сентябре из-за информации о том, что Дональд Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

