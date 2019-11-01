Белый дом: Мы готовы к тому, что импичмент произойдет
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что в администрации готовы к возможному импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы готовы к тому, что импичмент произойдет", - приводит ее цитату агентство. Гришем также отметила, что демократы дали ясно понять, что проголосуют «за».
Ранее сегодня сообщалось, что слушания в рамках процедуры импичмента президента США могут начаться в ноябре. С таким заявлением выступила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Напомним, скандал вспыхнул в сентябре из-за информации о том, что Дональд Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
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