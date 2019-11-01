Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа могут начаться в ноябре
Слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа могут начаться в ноябре. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Однако она подчеркнула, что окончательной даты для завершения расследования в рамках процедуры импичмента нет.
Напомним, накануне палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, формализующую начало процедуры импичмента Трампа. Против принятия документа высказались все республиканцы, которым в палате принадлежит меньшинство. Принятый документ прописывает процедуру опроса свидетелей и другие процедурные моменты импичмента.
Теперь комитет по разведке займется подробным изучением ситуации с телефонным разговором главы Белого дома и президента Украины. Демократы утверждают, что американский лидер оказал давление на Владимира Зеленского, требуя расследования в отношении своего вероятного конкурента по президентской гонке Джо Байдена и его сына, связанного с украинской энергокомпанией.
Между тем, Трамп, комментируя принятие палатой представителей конгресса резолюции о начале процедуры импичмента, написал в своём Twitter, что это «величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!».
А директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с НСН заявил, что, несмотря на резолюцию об официальном начале импичмента, шансы на успех демократов в этом процессе невелики.
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