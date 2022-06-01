Белый дом: Байден в своей статье не намекал на территориальные уступки Украины

Статья американского лидера вышла в издании в мае. В ней он, в частности, заявил, что Вашингтон не желает войны с Москвой.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

