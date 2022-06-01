Белый дом: Байден в своей статье не намекал на территориальные уступки Украины

Президент Джо Байден в своей статье в The New York Times не намекал на то, что Украине придется уступить часть территорий России. Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС.

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Статья американского лидера вышла в издании в мае. В ней он, в частности, заявил, что Вашингтон не желает войны с Москвой.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:СШАБелый Дом
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