Белоусов: База ПРО США в Редзиково в Польше позволит применять ракеты Tomahawk
Инфраструктура базы противоракетной обороны Соединенных Штатов в польском Редзиково в 165 километрах от границы России позволит применять ракеты Tomahawk. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны.
Он отметил, что наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США продолжается. По словам Белоусова, база ПРО США позволяет применять крылатые ракеты Tomahawk при незначительных доработках ее инфраструктуры.
Ранее бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин в разговоре с НСН заявил, что пусковые установки Mk 41 на военной базе в Редзиково после доводки могу быть использованы для пусков ракет Tomahawk большой дальности, однако это не имеет практического смысла, передает «Радиоточка НСН».
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