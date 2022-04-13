Лукашенко заявил о планах Белоруссии «серьезно работать» в Приморье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении «серьезно работать» с Приморским краем и «прирастать Приморьем». Такое заявление президент сделал в ходе встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
«Мы с Путиным не настолько глупы»: Лукашенко ответил на слухи о включении Белоруссии в состав России
«Я рад, что Беларусь будет "прирастать Приморьем" в экономическом плане. Мы серьезно намерены здесь работать», - заявил Лукашенко.
При этом президент Белоруссии выразил уверенность, что сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным, так как Белоруссия – это не Америка и не Китай, а «уходит корнями» в СССР. Он напомнил, что в те времена его страна была «высокотехнологичным регионом».
По словам Лукашенко, в Белоруссии есть сильные строительные кадры, которые работали по всему союзу. Он напомнил, что здесь была лучшая строительная школа. Он также рассказал, что специалисты работали в Москве еще во времена экс-мэра столицы Юрия Лужкова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Пашинян рассказал о планах в кратчайшие сроки заключить мирный договор с Азербайджаном
- За пять лет в России на треть сократилось число детей-сирот
- Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину
- Казахстан отменил парад в День Победы
- Постпред Крыма допустил проведение референдума на юге Украины
- Минобороны РФ подтвердило информацию о тысяче сдавшихся украинских военных в Мариуполе
- СМИ: Японию пригласили в альянс AUKUS
- Toyota сократит производство своих машин в мире на 10%
- Трудоспособное население России увеличилось на 1,35 млн человек
- Макрон анонсировал очередные телефонные переговоры с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru