Лукашенко заявил о планах Белоруссии «серьезно работать» в Приморье

«Я рад, что Беларусь будет "прирастать Приморьем" в экономическом плане. Мы серьезно намерены здесь работать», - заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии выразил уверенность, что сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным, так как Белоруссия – это не Америка и не Китай, а «уходит корнями» в СССР. Он напомнил, что в те времена его страна была «высокотехнологичным регионом».

По словам Лукашенко, в Белоруссии есть сильные строительные кадры, которые работали по всему союзу. Он напомнил, что здесь была лучшая строительная школа. Он также рассказал, что специалисты работали в Москве еще во времена экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

