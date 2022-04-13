Лукашенко заявил о планах Белоруссии «серьезно работать» в Приморье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении «серьезно работать» с Приморским краем и «прирастать Приморьем». Такое заявление президент сделал в ходе встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

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«Я рад, что Беларусь будет "прирастать Приморьем" в экономическом плане. Мы серьезно намерены здесь работать», - заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии выразил уверенность, что сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным, так как Белоруссия – это не Америка и не Китай, а «уходит корнями» в СССР. Он напомнил, что в те времена его страна была «высокотехнологичным регионом».

По словам Лукашенко, в Белоруссии есть сильные строительные кадры, которые работали по всему союзу. Он напомнил, что здесь была лучшая строительная школа. Он также рассказал, что специалисты работали в Москве еще во времена экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияПриморьеАлександр Лукашенко
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