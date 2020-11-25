Байден заявил о готовности встретиться с Трампом
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден сообщил, что готов встретиться с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, если тот попросит об этом, сообщает РИА Новости.
«Конечно, я встречусь, если он попросит», - сказал политик.
Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.
Ранее стало известно, что госсекретарем США при Байдене станет Энтони Блинкен, главой Министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, должность советника по национальной безопасности займёт Джейк Салливан, а главой ЦРУ назначат Эврил Хейнс.
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