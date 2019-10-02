Трамп обвинил демократов в перевороте

2 октября 201907:18

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что инициированный Конгрессом импичмент в отношении него является государственным переворотом, сообщает RT.

Погутарили. Грозит ли Трампу импичмент за разговор с Зеленским?

Президент США заявил, что с каждым днем все больше убеждается в том, что люди, стоящие за этим переворотом, пытаются отобрать у граждан их голоса, свободу, право на ношение оружие и возможность отгородиться от Мексики стеной, отмечает РИА ФАН.

Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он намекнул на необходимость расследования Киевом деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Байдена считают главным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

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ТЕГИ:СШАТрампИмпичмент