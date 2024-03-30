Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным в Женеве выброс метана в Арктике

«Я спросил: "Что вы собираетесь делать с метаном?" Я также сказал: "У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана"», — вспомнил американский президент.

По словам Байдена, Владимир Путин дал понять, что осведомлен о ситуации. Вместе с тем российский лидер затруднился ответить на вопрос о мерах для решения проблемы.

Ранее Джо Байден назвал российского президента «мясником».

