Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным в Женеве выброс метана в Арктике

Президент США Джо Байден рассказал, что в 2021 году на встрече в Женеве обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным проблему высвобождения метана в Арктике. Об этом сообщил Белый дом.

Байден счел Трампа «староватым» для должности президента

«Я спросил: "Что вы собираетесь делать с метаном?" Я также сказал: "У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана"», — вспомнил американский президент.

По словам Байдена, Владимир Путин дал понять, что осведомлен о ситуации. Вместе с тем российский лидер затруднился ответить на вопрос о мерах для решения проблемы.

Ранее Джо Байден назвал российского президента «мясником».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрктикаВладимир ПутинДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры