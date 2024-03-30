Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным в Женеве выброс метана в Арктике
Президент США Джо Байден рассказал, что в 2021 году на встрече в Женеве обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным проблему высвобождения метана в Арктике. Об этом сообщил Белый дом.
«Я спросил: "Что вы собираетесь делать с метаном?" Я также сказал: "У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана"», — вспомнил американский президент.
По словам Байдена, Владимир Путин дал понять, что осведомлен о ситуации. Вместе с тем российский лидер затруднился ответить на вопрос о мерах для решения проблемы.
Ранее Джо Байден назвал российского президента «мясником».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru