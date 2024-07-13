Байден вновь оскорбил Путина и назвал Трампа «собачонкой»

Президент США Джо Байден оскорбил российского лидера Владимира Путина и назвал своего оппонента, бывшего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа, «собачонкой» президента России. Об этом он заявил на митинге в штате Мичиган, передает ТАСС.

Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным и оскорбил его

«Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», — отметил Байден.

Говоря о Трампе, политик назвал его «собачонкой Путина», подчеркнув, что «ни один уважающий себя президент США» не будет так себя вести.

Ранее Байден назвал Путина «кровожадным безумцем». В Кремле заявили, что подобные оскорбительные высказывания недопустимы и непозволительны.

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ФОТО: AP / ТАСС
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