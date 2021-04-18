Байден считает, что с Навальным обращаются «несправедливо»

Американский президент Джо Байден назвал несправедливым обращение с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА Новости со ссылкой на президентский пул журналистов.

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Один из репортеров заявил главе государства, что состояние Навального в колонии ухудшилось, и попросил прокомментировать это.

«Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо», - ответил глава Белого дома.

Заключенному Алексею Навальному грозит остановка сердца и риск усиления почечной недостаточности. Такой вывод сделала глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом в РФ), лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева. Она опубликовала копию биохимического анализа крови своего пациента.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Джо БайденАлексей Навальный
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