Байден раскрыл тему для переговоров с Путиным

Соблюдение прав человека в России намерен обсудить президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным.

«Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права», - заявил глава Белого дома в ходе выступления в День памяти.

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Напомним, встреча президентов России и США запланирована на 16 июня в Женеве. В ходе встречи глав государств ожидается обсуждение вопросов стратегической стабильности, борьбы с пандемией, геополитическую повестку, а также локальные региональные конфликты.

Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, из-за того, что Россия скоро завершит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыВстречаВладимир ПутинДжо БайденБайден
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