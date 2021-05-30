Байден раскрыл тему для переговоров с Путиным

Напомним, встреча президентов России и США запланирована на 16 июня в Женеве. В ходе встречи глав государств ожидается обсуждение вопросов стратегической стабильности, борьбы с пандемией, геополитическую повестку, а также локальные региональные конфликты.

Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, из-за того, что Россия скоро завершит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений.

