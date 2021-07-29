Байден призвал штаты выплачивать по $100 каждому привившемуся от COVID-19

По словам президента, это послужит дополнительным стимулом для роста уровня вакцинации с целью защиты общества и жизни людей. Отмечается, что Минфин готов предоставить техническую поддержку властям.

В настоящее время в США вакцинированы около 160 млн человек, примерно около половины населения страны.

Ранее Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после вакцины от COVID-19 производства Johnson & Johnson.