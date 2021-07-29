Байден призвал штаты выплачивать по $100 каждому привившемуся от COVID-19

Президент США Джо Байден призвал власти штатов выплачивать каждому вновь привившемуся от коронавирусу американцу по $100. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

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По словам президента, это послужит дополнительным стимулом для роста уровня вакцинации с целью защиты общества и жизни людей. Отмечается, что Минфин готов предоставить техническую поддержку властям.

В настоящее время в США вакцинированы около 160 млн человек, примерно около половины населения страны.

Ранее Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после вакцины от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияСШАБайден
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