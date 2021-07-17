Канада откроет границу для прошедших вакцинацию граждан США

Граждане США, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, уже в августе смогут приехать в Канаду. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает The Hill.

Как отметил премьер, с середины августа власти Канады разрешат въезжать на территорию государства вакцинированным от COVID-19 американцам. Кроме того, с сентября Канада сможет принимать путешественников из других государств «при условии, что нынешний положительный курс по иммунизации и состоянии здоровья населения сохранится».

По данным The Hill, около 80% канадцев привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полную иммунизацию прошли 54% граждан.

