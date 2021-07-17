Канада откроет границу для прошедших вакцинацию граждан США
Граждане США, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, уже в августе смогут приехать в Канаду. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает The Hill.
Как отметил премьер, с середины августа власти Канады разрешат въезжать на территорию государства вакцинированным от COVID-19 американцам. Кроме того, с сентября Канада сможет принимать путешественников из других государств «при условии, что нынешний положительный курс по иммунизации и состоянии здоровья населения сохранится».
По данным The Hill, около 80% канадцев привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полную иммунизацию прошли 54% граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- Экономист рассказала о новых выплатах для ряда категорий пенсионеров
- Канада откроет границу для прошедших вакцинацию граждан США
- МВД России планирует запустить систему «Паутина» до конца года
- Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме
- США обвинили Россию и Китай в попытках опорочить западные вакцины от COVID-19
- Главы трех российских регионов проведут прямые линии после рекомендации Путина
- СМИ сообщили о готовящейся встрече Байдена с иракским премьером
- Эксперт рассказал, как долго продлится третья волна COVID-19 в России
- Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал США и Германию из-за «Северного потока-2»
- СМИ: США отправили на Украину 2 млн доз вакцины Moderna
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru