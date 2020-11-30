Байден повредил ногу во время игры с собакой
Джо Байден повредил ногу, когда играл со своей собакой Мейджером, сообщает РИА Новости.
Политик поскользнулся в субботу. После томографии Байдену диагностировали переломы. Речь идет о переломах боковой и средней клиновидных костей.
Как ожидается, политик в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.
Тем временем, повторный подсчет голосов в двух округах штата Висконсин подтвердил победу демократа Джо Байдена.
Согласно пересчету в округах Дайн и Милуоки, в «ключевом колеблющемся» штате Байден обошел действующего главу государства Дональда Трампа более чем на 20 тысяч голосов.
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