Байден повредил ногу во время игры с собакой

Джо Байден повредил ногу, когда играл со своей собакой Мейджером, сообщает РИА Новости.

Политик поскользнулся в субботу. После томографии Байдену диагностировали переломы. Речь идет о переломах боковой и средней клиновидных костей.

Как ожидается, политик в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Трамп призвал Байдена доказать законность полученных им голосов на выборах

Тем временем, повторный подсчет голосов в двух округах штата Висконсин подтвердил победу демократа Джо Байдена.

Согласно пересчету в округах Дайн и Милуоки, в «ключевом колеблющемся» штате Байден обошел действующего главу государства Дональда Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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