Байден повредил ногу во время игры с собакой

Джо Байден повредил ногу, когда играл со своей собакой Мейджером, сообщает РИА Новости.

Политик поскользнулся в субботу. После томографии Байдену диагностировали переломы. Речь идет о переломах боковой и средней клиновидных костей.

Как ожидается, политик в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.