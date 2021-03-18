Байден не ответил на вопрос о готовности к разговору с Путиным
Президент США Джо Байден не ответил на вопрос о том, согласится ли он на разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Вопрос прозвучал после выступления Байдена в Белом доме, посвященном борьбе с пандемией коронавируса. По данным агентства, один из журналистов спросил, согласен ли президент на разговор со своим российским коллегой, однако Байден не стал отвечать.
Затем глава США покинул трибуну, не обернувшись, вместе с ним зал покинула вице-президент страны Камала Харрис. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что слова Байдена о "Путине-убийце" в эфире телеканала ABC подчеркнули жесткость позиции Вашингтона.
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