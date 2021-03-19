Байден назвал Харрис президентом США
Американский лидер США Джо Байден во время публичного выступления назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства, передает телеканал Fox News.
«Когда президент Харрис и я…», - сказал Байден, говоря о вакцинации против коронавируса. Подобные оговорки президент США допускал и ранее.
В случае если Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве главы государства по истечении двух и более лет, пост президента займет вице-президент.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что раскол в Республиканской партии США приведет к тому, что действующий вице-президент Камала Харис в 2025 году может стать американским президентом.
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