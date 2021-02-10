Пушков: Камала Харрис станет президентом США в 2025 году из-за раскола в Республиканской партии
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что раскол в Республиканской партии США приведет к тому, что действующий вице-президент Камала Харис в 2025 году может стать американским президентом.
Сенатор полагает, что на данный момент импичмент Дональду Трампу «не вырисовывается», хотя против бывшего главы государства интригует «антитрамповское крыло» республиканцев. Раскол в партии, по мнению Пушкова, может выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году.
«И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее сенат США назвал конституционным процесс импичмента экс-главе государства Дональду Трампу, пишет «Газета.ру».За конституционность импичмента проголосовали 56 сенаторов, включая шесть республиканцев.
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