Пушков: Камала Харрис станет президентом США в 2025 году из-за раскола в Республиканской партии

Сенатор полагает, что на данный момент импичмент Дональду Трампу «не вырисовывается», хотя против бывшего главы государства интригует «антитрамповское крыло» республиканцев. Раскол в партии, по мнению Пушкова, может выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году.

«И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее сенат США назвал конституционным процесс импичмента экс-главе государства Дональду Трампу, пишет «Газета.ру».За конституционность импичмента проголосовали 56 сенаторов, включая шесть республиканцев.

