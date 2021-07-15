Байден и Меркель определили круг тем предстоящих переговоров в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров 15 июля обсудят отношения с Китаем, Россией и Украиной, а также затронут тему напряженности в Афганистане и киберугроз. Об этом сообщила представитель американской администрации, передают «Известия».
Ожидается, что лидеры обсудят региональные вызовы, связанные с территориальной агрессией России и растущим влиянием Китая, который использует нерыночные экономические инструменты и нарушает права человека.
В Белом доме отметили, что американская сторона рассчитывает затронуть тему поддержки Украины и ее суверенитета.
Ранее на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель глава Украины Владимир Зеленский снова заявил о желании привлечь США к мирному урегулированию в Донбассе. Он подчеркнул, что они с Меркель не успели затронуть эту тему, но украинцы надеются на помощь Вашингтона в этом вопросе. Также Зеленский выразил надежду, что европейские лидеры поддержат украинскую сторону на последующих совместных переговорах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru