Байден и Меркель определили круг тем предстоящих переговоров в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров 15 июля обсудят отношения с Китаем, Россией и Украиной, а также затронут тему напряженности в Афганистане и киберугроз. Об этом сообщила представитель американской администрации, передают «Известия».

Ожидается, что лидеры обсудят региональные вызовы, связанные с территориальной агрессией России и растущим влиянием Китая, который использует нерыночные экономические инструменты и нарушает права человека.