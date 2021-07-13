Bloomberg: решение Меркель по «Северному потоку-2» - унижение для Байдена

По его словам, проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру отказ немецкого политика «хотя бы на дюйм» пойти на встречу требованиям Вашингтона в отношении российского трубопровода «Северный поток-2». «Меркель подвела США и По его словам, упорная защита российского проекта окажется «пятном на репутации» канцлера, так как ее позиция отталкивает США и европейских партнеров, демонстрируя «лицемерие страны».

Тем временем, Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа.

По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.

