Bloomberg: решение Меркель по «Северному потоку-2» - унижение для Байдена

Вместо поддержки Запада в противостоянии с Москвой канцлер Германии Ангела Меркель только унизила президента США Джо Байдена, пишет для Bloomberg публицист Андреас Клут.

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По его словам, проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру отказ немецкого политика «хотя бы на дюйм» пойти на встречу требованиям Вашингтона в отношении российского трубопровода «Северный поток-2». «Меркель подвела США и По его словам, упорная защита российского проекта окажется «пятном на репутации» канцлера, так как ее позиция отталкивает США и европейских партнеров, демонстрируя «лицемерие страны».

Тем временем, Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа.

По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияБайденАнгела Меркель
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