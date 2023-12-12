Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС
Австрия выступила против начала переговоров о членстве Украины в Евросоюз на нынешних условиях, заявил канцлер.
По его словам, Украине нельзя отдавать предпочтение на фоне Боснии и Герцеговины, которые тоже ведут переговоры о вступлении в ЕС.
Переговоры по членству Украины в Евросоюзе не могут начаться из-за несоблюдения в государстве прав и свобод. Об этом заявил депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсель де Грааф на странице в соцсети X.
Помимо отсутствия на Украине выборов и оппозиции, политик указал на нарушения свободы прессы и свободы вероисповедания, а также на торговлю детьми, эксплуатацию детского труда и совершение военных преступлений.
Венгрия считает, что Европейский Союз не должен начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
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