Австралия ввела антироссийские санкции

Министерство иностранных дел Австралии проинформировало о введении санкций в отношении четырех российских компаний и одного гражданина РФ в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Мариз Пейн.

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«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что ограничительные меры введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении санкций.

МИД Канады объявил о введении новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в «черный список» попали глава «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и заместитель гендиректора компании-подрядчика строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

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