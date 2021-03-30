Австралия ввела антироссийские санкции
Министерство иностранных дел Австралии проинформировало о введении санкций в отношении четырех российских компаний и одного гражданина РФ в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Мариз Пейн.
«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Подчеркивается, что ограничительные меры введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении санкций.
МИД Канады объявил о введении новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в «черный список» попали глава «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и заместитель гендиректора компании-подрядчика строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
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