Австралия ввела антироссийские санкции

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что ограничительные меры введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении санкций.

МИД Канады объявил о введении новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в «черный список» попали глава «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и заместитель гендиректора компании-подрядчика строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

