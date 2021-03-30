Сенатор от крымского региона назвал политику санкций западных стран болезнью

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал новые ограничительные меры Канады, сообщает РИА «Новости».

Канада ввела новые санкции против России

По его словам, санкционная политика западных стран является государственной болезнью. «Сели за компьютер, наткнулись на руководителей транспортных организаций в России, добавили страховую компанию из Крыма - и все, санкционный список готов. Это современная "кропотливая "работа чиновников из Канады и других стран-сателлитов США», - сказал сенатор.

При этом он предложил не реагировать на действия Канады.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что санкции, введенные Канадой, являются "глупостью" и вредят отношениям двух стран.

По словам Шеремета, санкции стали привычным элементом политической жизни и уже "не вызывают эмоций".

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