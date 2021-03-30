Сенатор от крымского региона назвал политику санкций западных стран болезнью

По его словам, санкционная политика западных стран является государственной болезнью. «Сели за компьютер, наткнулись на руководителей транспортных организаций в России, добавили страховую компанию из Крыма - и все, санкционный список готов. Это современная "кропотливая "работа чиновников из Канады и других стран-сателлитов США», - сказал сенатор.

При этом он предложил не реагировать на действия Канады.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что санкции, введенные Канадой, являются "глупостью" и вредят отношениям двух стран.

По словам Шеремета, санкции стали привычным элементом политической жизни и уже "не вызывают эмоций".

