Канада ввела санкции против Пригожина, Тимати и Скляра
Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина и еще 38 физических и 25 юридических лиц.
В частности, в санкционный список попала и жена продюсера - певица Валерия, а также актер Иван Охлобыстин, певец Филипп Киркоров и режиссер Никита Михалков.
Вдобавок в санкционный перечень внесли главу Минкульта Ольгу Любимову, главу Минобрнауки Валерия Фалькова, певца Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна, исполнителей Shaman и Юлию Чичерину.
Кроме того, в список вошли российские Министерство культуры и Минобрнауки, карта «Мир» и ведущие российские операторы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru