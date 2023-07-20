Канада ввела санкции против Пригожина, Тимати и Скляра

В частности, в санкционный список попала и жена продюсера - певица Валерия, а также актер Иван Охлобыстин, певец Филипп Киркоров и режиссер Никита Михалков.

Вдобавок в санкционный перечень внесли главу Минкульта Ольгу Любимову, главу Минобрнауки Валерия Фалькова, певца Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна, исполнителей Shaman и Юлию Чичерину.



Кроме того, в список вошли российские Министерство культуры и Минобрнауки, карта «Мир» и ведущие российские операторы, отмечает «Радиоточка НСН».

