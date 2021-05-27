«Белавиа» отменила рейсы в Калининград и города еще семи стран

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о вынужденной отмене рейсов в города восьми стран, в числе которых и российский Калининград.

«С 27 мая по 30 октября 2021 года отменены полеты в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград», - говорится в сообщении авиакомпании.

В «Белавиа» объяснили такое решение «наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран».

После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией

