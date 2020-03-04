Асад отверг враждебность Сирии по отношению к Турции

«Какое враждебное действие, большое или малое, Сирия совершила против Турции? Его нет», - заявил глава Сирии. Асад отметил, что взаимное проникновение сирийской и турецкой культур делают нелогичными любые разногласия. Также он сослался на большое число смешанных браков.

В конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит».

Турецкая армия наносит удары по позициям сирийских военных, в том числе, широко используя беспилотники. Ожидается, что ситуация в сирийском Идлибе станет главной темой переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер Турции прилетит в Россию завтра, 5 марта.

Сам Эрдоган сегодня заявил, что после переговоров с Путиным в Сирии могут установить режим прекращения огня.

