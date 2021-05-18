Армения допустила решение проблем на границе с Азербайджаном «силовым путем»

ВС Армении заявили, что могут применить силу, если военные Азербайджана не покинут территорию страны "в разумные сроки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении.

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В тексте документа, представленного ведомством, указано, что, если проблему не удастся урегулировать мирным путем "без предусловий", ВС Армении считают себя вправе применить "в том числе и силовой путь".

С 12 мая ВС Азербайджана по-прежнему находятся на армянской территории в Сюникской области. Власти Армении требуют вывести войска из региона. И.о. премьер-министра
страны Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана представляют собой "заранее спланированную провокацию".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаАзербайджанАрмения
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