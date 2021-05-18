Армения допустила решение проблем на границе с Азербайджаном «силовым путем»

В тексте документа, представленного ведомством, указано, что, если проблему не удастся урегулировать мирным путем "без предусловий", ВС Армении считают себя вправе применить "в том числе и силовой путь".

С 12 мая ВС Азербайджана по-прежнему находятся на армянской территории в Сюникской области. Власти Армении требуют вывести войска из региона. И.о. премьер-министра

страны Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана представляют собой "заранее спланированную провокацию".

