Антонов: Заявление США о допустимости ударов по ЛНР и ДНР подходят к опасной грани

Власти Соединенных Штатов подходят к опасной грани, заявляя о допустимости ударов оружием Запада по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Небензя: Референдумы прошли прозрачно

По словам дипломата, США становятся стороной украинского конфликта. Америка «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», — отметил Антонов.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявил, что власти США не возражают против использования Киевом западного оружия на территориях, в которых РФ проводит референдумы,

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаСШААнатолий Антонов
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