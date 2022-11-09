Антонов: США заинтересованы в затягивании украинского конфликта и «снимают сливки»

США экономически заинтересованы в том, чтобы вести конфликт с Россией руками украинцев, «снимая сливки» за счет поставок вооружений. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с РИА Новости.

Антонов: США не смогут «отменить» Россию

Как отметил дипломат, Белый дом не уйдет от ответственности за затягивание конфликта и гибель мирных граждан, пишет Газета.ру. По словам Антонова, США продолжают придерживаться тактики «на истощение», изматывая «украинцев, россиян, европейцев» и рядовых американцев.

«Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — считает посол.

Ранее Антонов заявил, что Украина пытается втянуть США и НАТО в конфликт с Россией, чтобы «лицом к лицу столкнуть ядерные державы», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаСШААнатолий Антонов
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