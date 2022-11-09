Антонов: США заинтересованы в затягивании украинского конфликта и «снимают сливки»

Как отметил дипломат, Белый дом не уйдет от ответственности за затягивание конфликта и гибель мирных граждан, пишет Газета.ру. По словам Антонова, США продолжают придерживаться тактики «на истощение», изматывая «украинцев, россиян, европейцев» и рядовых американцев.

«Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — считает посол.

Ранее Антонов заявил, что Украина пытается втянуть США и НАТО в конфликт с Россией, чтобы «лицом к лицу столкнуть ядерные державы», пишет Ura.ru.

