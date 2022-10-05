Антонов предупредил об опасности столкновения России и Запада из-за поставок американского оружия Киеву

Поставки американского вооружения Киеву делают США участником конфликта на Украине, считает посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Заявление дипломата опубликовано в Telegram-канале российского посольства.

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Как отметил Антонов, решение Вашингтона продолжить «накачку киевского режима тяжелым вооружением» закрепляет США в статусе участника конфликта. Москва воспринимает это как непосредственную угрозу стратегическим интересам России, отмечает телеканал «360».

«Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада», — указал посол.

Дипломат призвал Вашингтон прекратить «провокационные действия», которые грозят самыми серьезными последствиями, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШААнатолий Антонов
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