Антонов предупредил об опасности столкновения России и Запада из-за поставок американского оружия Киеву
Поставки американского вооружения Киеву делают США участником конфликта на Украине, считает посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Заявление дипломата опубликовано в Telegram-канале российского посольства.
Как отметил Антонов, решение Вашингтона продолжить «накачку киевского режима тяжелым вооружением» закрепляет США в статусе участника конфликта. Москва воспринимает это как непосредственную угрозу стратегическим интересам России, отмечает телеканал «360».
«Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада», — указал посол.
Дипломат призвал Вашингтон прекратить «провокационные действия», которые грозят самыми серьезными последствиями, пишет Ura.ru.
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