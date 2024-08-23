Антонов: Киеву не удастся создать «буферную зону» на территории России
Украине не удастся создать «буферную зону» на российской территории. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поделился, что одна из целей атаки ВСУ на Курскую область — создание буферной зоны в России.
Как отметил Антонов, воплощение этих планов невозможно.
«Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — подчеркнул посол.
Ранее Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку Киева в Курской области, все «понесут суровое наказание», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru