Антонов: Киеву не удастся создать «буферную зону» на территории России

Украине не удастся создать «буферную зону» на российской территории. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Зеленский: Цель в Курской области - создание буферной зоны на территории РФ

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поделился, что одна из целей атаки ВСУ на Курскую область — создание буферной зоны в России.

Как отметил Антонов, воплощение этих планов невозможно.

«Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — подчеркнул посол.

Ранее Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку Киева в Курской области, все «понесут суровое наказание», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:РоссияУкраинаАнатолий Антонов

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