Соединённые Штаты Америки и Польша, скорее всего, стоят за взрывами на ветках системы газопроводов «Северный поток». Такой точки зрения придерживается известный американский экономист, один из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии Польше и России Джеффри Сакс.

Как заявил эксперт агентству Bloomberg, цель диверсии заключается в том, чтобы окончательно добить экономику Евросоюза, которая переживает очень резкий спад и больше других страдает от перебоев с поставками энергоносителей.

Экономист признал, что его мнение противоречит «общепринятой легенде», и что такую точку зрения нельзя озвучивать на Западе. При этом он подчеркнул, что практически все его авторитетные собеседники во многих странах выражают убеждены, что именно Вашингтон организовал подрыв трубопроводов в Балтийском море.