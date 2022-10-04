Экономист Сакс обвинил США и Польшу в диверсии на «Северных потоках»
Соединённые Штаты Америки и Польша, скорее всего, стоят за взрывами на ветках системы газопроводов «Северный поток». Такой точки зрения придерживается известный американский экономист, один из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии Польше и России Джеффри Сакс.
Как заявил эксперт агентству Bloomberg, цель диверсии заключается в том, чтобы окончательно добить экономику Евросоюза, которая переживает очень резкий спад и больше других страдает от перебоев с поставками энергоносителей.
Экономист признал, что его мнение противоречит «общепринятой легенде», и что такую точку зрения нельзя озвучивать на Западе. При этом он подчеркнул, что практически все его авторитетные собеседники во многих странах выражают убеждены, что именно Вашингтон организовал подрыв трубопроводов в Балтийском море.
Сакс, в частности, упомянул информацию о том, что над районом ЧП в часы, когда, предположительно, произошёл прорыв труб, а также в течение ряда дней до этого барражировали военные вертолеты США, которые базируются в польском Гданьске.
Утечка газа на двух нитках «Северного потока» и одной «Северного потока – 2» произошла 26 сентября - сразу в четырех местах. Власти Германии и Дании предположили. Что речь идёт о диверсии. В Москве назвали ЧП актом международного терроризма.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил эту диверсию с нападением США на нефтехранилища в Никарагуа в 1980-х годах.
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