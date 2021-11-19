«Акция провалилась»: Призыв Саакашвили о помощи к США назвали авантюрой
США не будут идти ради него на какие-то экстраординарные меры и выламывать руки грузинскому правительству, заявил Рогулев.
Призыв бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к США с просьбой о помощи с одной стороны наивный, а с другой авантюристичный, заявил американист Юрий Рогулев беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Саакашвили передал через своих адвокатов записку, в которой призвал США защитить его. В записке Саакашвили также пожаловался на жестокое обращение сотрудников тюрьмы, избиения и насмешки.
«Саакашвили, конечно, авантюрист. Что он может ожидать от США? Давление на Грузию, чтобы его отпустили? Он уже осужден судом, ему вынесен приговор. Отменить приговор? Или выпустить его из тюрьмы? Это конечно наивно с одной стороны, а с другой стороны авантюристически это все выглядит», - отметил Рогулев.
По его словам, Саакашвили испробовал многие методы, и это единственный, который остался.
«Это такой человек, из-за которого вряд ли США будут идти на какие-то экстраординарные меры, выламывать руки грузинскому правительству. Он делает такие заявления, потому что провалилась вся его акция», - подчеркнул американист.
Рогулев напомнил, что Саакашвили приехал в Грузию специально для того, чтобы устроить провокацию на выборах. Американист подчеркнул, что США поддерживали Саакашвили до поры до времени, но отвернулись вслед за Грузией.
«Он рассчитывал, наверное, что его на руках опять внесут в Тбилиси и он воцарится вновь. Но его дурацкий план полностью провалился», - подчеркнул Рогулев.
Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.
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