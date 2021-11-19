«Акция провалилась»: Призыв Саакашвили о помощи к США назвали авантюрой

«Саакашвили, конечно, авантюрист. Что он может ожидать от США? Давление на Грузию, чтобы его отпустили? Он уже осужден судом, ему вынесен приговор. Отменить приговор? Или выпустить его из тюрьмы? Это конечно наивно с одной стороны, а с другой стороны авантюристически это все выглядит», - отметил Рогулев.

По его словам, Саакашвили испробовал многие методы, и это единственный, который остался.

«Это такой человек, из-за которого вряд ли США будут идти на какие-то экстраординарные меры, выламывать руки грузинскому правительству. Он делает такие заявления, потому что провалилась вся его акция», - подчеркнул американист.