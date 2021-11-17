Врачи сочли нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице

«Мы провели некоторые тесты состояния здоровья Михаила Саакашвили и можем заявить, что он действительно голодает и это подтверждают врачи, круглосуточно наблюдающие за ним», - сообщил врач Гиоргий Григолия. По его словам, политик близок к тяжелому состоянию здоровья, ему требуется интенсивное лечение и терапия.

Ранее гражданская жена бывшего президента, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что у Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья.

