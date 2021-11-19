Вашингтон призвал Тбилисси допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу

Вашингтон требует обеспечить присутствие политика на всех заседаниях суда по его делу. «Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных слушаниях, если он попросит об этом», следует из заявления.

Как сообщалось, в Глданской тюрьме планируется этапирование экс-президента в военный госпиталь города Гори. Ранее после встречи с адвокатами Саакашвили упал в обморок и был помещен в тюремную реанимацию.

