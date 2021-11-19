Вашингтон призвал Тбилисси допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу

Госдепартамент США призвал власти Грузии «справедливо и с достоинством» относиться к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Саакашвили упал в обморок и угодил в тюремную реанимацию

Вашингтон требует обеспечить присутствие политика на всех заседаниях суда по его делу. «Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных слушаниях, если он попросит об этом», следует из заявления.

Как сообщалось, в Глданской тюрьме планируется этапирование экс-президента в военный госпиталь города Гори. Ранее после встречи с адвокатами Саакашвили упал в обморок и был помещен в тюремную реанимацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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