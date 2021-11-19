Вашингтон призвал Тбилисси допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу
Госдепартамент США призвал власти Грузии «справедливо и с достоинством» относиться к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Вашингтон требует обеспечить присутствие политика на всех заседаниях суда по его делу. «Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных слушаниях, если он попросит об этом», следует из заявления.
Как сообщалось, в Глданской тюрьме планируется этапирование экс-президента в военный госпиталь города Гори. Ранее после встречи с адвокатами Саакашвили упал в обморок и был помещен в тюремную реанимацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Вашингтон призвал Тбилисси допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу
- Эксперт предупредил о невостребованности иностранных вакцин от COVID-19 в случае их разрешения
- СМИ: Apple выпустит беспилотный автомобиль в 2025 году
- В РФПИ назвали запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах достаточным
- Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на россиян
- На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
- Улицу в Грозном переименуют в честь Зиничева
- Путин наградил врачей за вклад в борьбу с COVID-19
- Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
- Уголовное дело возбуждено после видео задержания подростка в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru