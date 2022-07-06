Алиханов: запрет на ввоз в РФ товаров из Прибалтики считаться блокадой не будет
Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, который рассматривается в качестве крайней ответной меры на ограничение Литвой транзита в Калининград, не следует считать блокадой, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
«У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — сказал глава региона. Так он ответил на вопрос, считает ли возможные ответные меры экономической блокадой Литвы.
Алиханова отметил, что есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой.
Напомним, в НАТО и на Украине опасаются, что РФ может занять Сувалкский коридор при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов меньше чем за два часа.
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