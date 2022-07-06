Алиханов: запрет на ввоз в РФ товаров из Прибалтики считаться блокадой не будет

«У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — сказал глава региона. Так он ответил на вопрос, считает ли возможные ответные меры экономической блокадой Литвы.

Алиханова отметил, что есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой.

Напомним, в НАТО и на Украине опасаются, что РФ может занять Сувалкский коридор при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов меньше чем за два часа.

