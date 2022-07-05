Алиханов: Работа над решением вопроса с транзитом в Калининград идет

Вопрос с транзитом в Калининградскую область сейчас решается. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова.

По его словам, существует шанс на то, что работа будет завершена так, как нужно региону и стране.

Алиханов считает, что единственный вариант решить вопрос раз и навсегда заключается в том, что Евросоюзу необходимо принять новый пакет санкций с исключениями или же внести эти изменения в уже действующие пакеты.

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Губернатор напомнил, что 10 июля ЕС должен обнародовать очередной пакет санкций. При этом он добавил, что, если объявленные сроки не будут выдержаны Западом, российский регион предложит политическому руководству принять ответные меры.

С 18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область подсанкционных грузов, что составило почти 50% от всех перевозок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЗапретЛитваКалининградская ОбластьКалининград
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