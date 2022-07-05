Алиханов: Работа над решением вопроса с транзитом в Калининград идет

Вопрос с транзитом в Калининградскую область сейчас решается. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова.

По его словам, существует шанс на то, что работа будет завершена так, как нужно региону и стране.

Алиханов считает, что единственный вариант решить вопрос раз и навсегда заключается в том, что Евросоюзу необходимо принять новый пакет санкций с исключениями или же внести эти изменения в уже действующие пакеты.