Алиев: Стороны «вышли на политическое регулирование» конфликта в Карабахе
Военный этап конфликта в Нагорном Карабахе между Армение и Азербайджаном завершен, стороны вышли на политическое урегулирование ситуации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.
«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», - отметил азербайджанский лидер.
Он также сообщал, что переговоры состоятся при поддержке Минской группы ОБСЕ и выразил готовность «сделать это "уже завтра"».
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» заявил, что Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе.
«Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт. Учитывая продолжающийся конфликт в Сирии, где группировка турецких вооруженных сил гораздо больше нашего экспедиционного корпуса. У нас незакрытый фронт на Украине, проблемы в Белоруссии, а теперь еще и новый конфликт в Киргизии. Мы не решили ни одну внешнеполитическую проблему за последние шесть лет», - напомнил Стрелков.
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