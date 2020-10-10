Алиев: Стороны «вышли на политическое регулирование» конфликта в Карабахе

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», - отметил азербайджанский лидер.

Он также сообщал, что переговоры состоятся при поддержке Минской группы ОБСЕ и выразил готовность «сделать это "уже завтра"».

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» заявил, что Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт. Учитывая продолжающийся конфликт в Сирии, где группировка турецких вооруженных сил гораздо больше нашего экспедиционного корпуса. У нас незакрытый фронт на Украине, проблемы в Белоруссии, а теперь еще и новый конфликт в Киргизии. Мы не решили ни одну внешнеполитическую проблему за последние шесть лет», - напомнил Стрелков.

