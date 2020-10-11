Алиев отметил особую роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

По мнению Алиева, у России больше, чем у любой другой страны, возможностей оказать влияние на процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

«Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль <…> она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе», — пояснил он.

Также Алиев выразил готовность Баку сесть за стол переговоров с Ереваном по Нагорному Карабаху. В интервью РБК он повторил мысль, высказанную накануне.

«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», - заявил Алиев.

Ранее, 10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности между Баку и Ереваном были достигнуты на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве.

Напомним, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» заявил, что Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт. Учитывая продолжающийся конфликт в Сирии, где группировка турецких вооруженных сил гораздо больше нашего экспедиционного корпуса. У нас незакрытый фронт на Украине, проблемы в Белоруссии, а теперь еще и новый конфликт в Киргизии. Мы не решили ни одну внешнеполитическую проблему за последние шесть лет», - напомнил Стрелков.

