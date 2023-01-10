Алиев исключил возможность войны с Арменией
Азербайджан не будет начинать новый военный конфликт с Арменией. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Азербайджана Ильхама Алиева.
Политик заверил, что у Баку нет планов вступать в войну с Ереваном, и отметил, что те, кто обвиняет в этом Азербайджан, либо прислушиваются к армянской пропаганде, либо ведут клеветническую и фейковую кампанию против азербайджанских властей.
Также Алиев понадеялся на то, что в текущем году не будет места столкновениям с Ереваном. Президент Азербайджана отметил, что после завершения второй Карабахской войны Баку предупреждал Армению о том, что капитуляция и противостояние сторон должны завершиться подчинением Еревана сложившемуся положению. В этом, по мнению Алиева, заключается залог благополучия региона.
Ранее правительство Армении подало иск в Международный суд ООН на Азербайджан в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Латвия назвала «разгром России» одним из приоритетов внешней политики
- В СПЧ заявили об отправке в зону спецоперации недолеченных солдат
- В Запорожской области заявили о 89 ударах силами ВСУ
- Алиев исключил возможность войны с Арменией
- Бербок заявила о новых поставках вооружения для замерзающей Украины
- Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Харьков
- Свадеб в Калужской области за год оказалось на 25% больше разводов
- Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании
- В России стала доступна регистрация ребёнка по месту жительства через «Госуслуги»
- Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru