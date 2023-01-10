Алиев исключил возможность войны с Арменией

Политик заверил, что у Баку нет планов вступать в войну с Ереваном, и отметил, что те, кто обвиняет в этом Азербайджан, либо прислушиваются к армянской пропаганде, либо ведут клеветническую и фейковую кампанию против азербайджанских властей.

Также Алиев понадеялся на то, что в текущем году не будет места столкновениям с Ереваном. Президент Азербайджана отметил, что после завершения второй Карабахской войны Баку предупреждал Армению о том, что капитуляция и противостояние сторон должны завершиться подчинением Еревана сложившемуся положению. В этом, по мнению Алиева, заключается залог благополучия региона.

Ранее правительство Армении подало иск в Международный суд ООН на Азербайджан в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

