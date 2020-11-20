Алексиевич опровергла создание нового координационного совета в Белоруссии
Писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода» опровергла информацию о создании нового Координационного совета.
Писательница назвала подобные сведения «чушью».
Ранее в пятницу стало известно, что прежнего координационного совета белорусской оппозиции больше не существует, его участники были арестованы, высланы из страны или же сами покинули Белоруссию. Об этом Алексиевич рассказала в интервью немецкому изданию Der Spiegel. По словам писательницы, движение «продолжает работать», к нему присоединяются новые люди, «но эти имена не оглашаются».
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным ЦИК республики, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования и требует отставки главы государства.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская для решения политических задач создала Координационный совет (КС). Позднее всех членов КС обвинили в призывах к захвату власти, на данный момент они находятся под арестом или за границей.
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